2019-03-25T10:38:36+03:00
Происшествия

В Тамбове столкнулись «Lexus» и «Богдан»

Травмы получил водитель отечественного автомобиля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дорогая иномарка врезалась в "Богдан"Дорогая иномарка врезалась в "Богдан"Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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23 марта около девяти часов утра на улице Свободной в районе дома №14 города Тамбова, 63-летний водитель автомобиля «Lexus LX» при совершении поворота налево столкнулся с автомобилем «Богдан-2110», за рулем которого находился 33-летний водитель. Затем от удара автомобиль «Богдан-2110» отбросило на припаркованный автомобиль «ВАЗ-21061».

- В результате ДТП водителю автомобиля «Богдан-2110» была оказана скорая медицинская помощь на месте происшествия, рассказали в УГИБДД по Тамбовской области.

В аварии пострадал водитель отечественного авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В аварии пострадал водитель отечественного автоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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