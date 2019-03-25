На Тамбовщине выросла инфляция

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-25T10:15:39+03:00

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В феврале 2019 года годовая инфляция в ЦФО, как и в других федеральных округах, повысилась и составила 5,7% после 5,4% в январе 2019 года (в среднем в России – 5,2% в феврале после 5,0% в предыдущем месяце). Такая динамика в значительной мере обусловлена повышением ставки НДС и возросшими издержками производителей продуктов питания. Более значительное ускорение роста потребительских цен в округе в существенной степени сдерживается ограничениями со стороны спроса населения.

Повышение инфляции в ЦФО в годовом выражении в феврале было обусловлено преимущественно увеличением темпов роста цен на продовольствие (с 6,1% в январе до 6,8% в феврале текущего года). Наиболее существенно в годовом выражении подорожали отдельные овощи (помидоры, огурцы, лук, чеснок), макароны и крупы, а также мука. На удорожание овощей повлиял рост расходов тепличных хозяйств, в том числе на электроэнергию, основной вклад в рост цен продуктов переработки зерна внес низкий урожай пшеницы. Вместе с тем в феврале 2019 года наблюдалось замедление темпов годового роста цен на некоторые овощи (картофель, капуста, свекла), а также на отдельные импортные фрукты (груши, бананы, апельсины), что связано с укреплением рубля в начале текущего года.

Годовой рост цен на непродовольственные товары увеличился до 5,2% в феврале с 5,0% в январе. Наиболее заметно подорожали импортные лекарственные препараты, моющие и чистящие средства, а также отдельные виды мебели из-за удорожания комплектующих. Вместе с тем в феврале продолжилось снижение цен на электронику, в том числе телефоны и смартфоны, ноутбуки и телевизоры, что объясняется насыщением рынка качественными товарами низкой ценовой категории и общим снижением спроса населения на электронику (продажи смартфонов в феврале, по оценкам участников рынка, упали почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Годовая инфляция на рынке услуг в ЦФО незначительно повысилась (с 5,1% в январе до 5,2% в феврале). Наибольшее ускорение роста цен наблюдалось на авиаперелеты, в том числе из-за роста затрат на авиационное топливо. Вместе с тем продолжилось снижение стоимости обслуживания банковских карт и полисов каско. Кроме того, дешевле стали SMS-сообщения, что в значительной мере обусловлено продолжающимся падением спроса на данную услугу на фоне роста популярности интернет-мессенджеров.

- По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте— апреле 2019 года, сообщили в Отделении Тамбов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. - При этом Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5 до 4,7–5,2%. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

ИСТОЧНИК KP.RU