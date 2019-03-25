В столкновении трех автомобилей в Тамбове пострадала 2-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-25T11:29:28+03:00

Травмы получили 2-летняя девочка и еще две женщины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадала маленькая девочка, произошла 23 марта примерно в 9 часов 40 минут на регулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Лермонтовская города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, здесь столкнулись автомобили «Шкода Октавиа», за рулем которого была 43-летняя женщина и автомобиль «Мазда 3», которым управляла еще одна женщина 39 лет. После столкновения автомобиль «Мазда 3» потерял управление и столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис» под управлением 30-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «Мазда 3», а также пассажирка автомобиля «Хендай Солярис», двухлетняя девочка, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова и детскую областную больницу.

Участниками аварии стали три автомобиляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU