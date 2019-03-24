Тамбовчане увидят постановки театров из Хакассии и Магадана

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-24T12:01:38+03:00

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Тамбовская область вновь станет участником проекта «Большие гастроли». В его рамках в этом году состоятся обменные гастроли Тамбовского театра кукол с театрами из Хакассии и Магадана. Хакасский национальный театр кукол «Сказка» планирует приехать в Тамбов в июне. Как рассказал директор Тамбовтеатра Петр Куликов, это станет большим событием для тамбовских зрителей. А в ноябре пройдут гастроли Магаданского областного театра кукол. Это единственный театр для детей в Северо-Восточном регионе. СПРАВКА "КП": Программа «Большие гастроли» создана для того, чтобы жители городов России смогли познакомиться с творчеством известных театров. Этот проект начал реализовывать Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности по инициативе в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU