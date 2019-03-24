2019-03-24T11:47:01+03:00
Общество

В Тамбовской области задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев

Силовики подсчитывают нанесенный тесному хозяйству ущерб
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Знаменском районе полицейский задержал подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Как сообщили в УМВД по Тамбовской области, участковый обратил внимание на трактор с лесом. При проверке у водителя не оказалось документов на перевозимый груз. Участковый вызвал оперативно следственную группу. - В ходе разбирательства тракторист сознался в незаконной деятельности и показал место рубки деревьев. Как пояснил задержанный, спиленные деревья он собирался продать, - добавили в ведомстве. Сейчас лес, трактор и бензопилы. Устанавливается ущерб, нанесенный лесному хозяйству, решается вопрос о возбуждено уголовное дело по статьи 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная порубка деревьев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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