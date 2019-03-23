2019-03-23T14:02:55+03:00
Происшествия

Тамбовчанина, угнавшего чужое авто, вычислили по отпечаткам пальцев

Мужчина уже был судим и стоял на учете в полиции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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19 марта в отдел полиции обратился владелец автомобиля, который сообщил, что его угнали. Сотрудники уголовного розыска вместе с участковым уполномоченным выяснили, что вечером владелец автомобиля ВАЗ-2112 припарковал свою машину в селе Александровка рядом с домом. Полицейские определили людей, совершавших такие преступления раньше, и установили личность подозреваемого. Автомобиль в технически исправном состоянии был обнаружен сотрудниками опергруппы. В автомобиле обнаружили следы пальцев, которые уже были в полицейской базе. Вскоре угонщика задержали.

- Как выяснилось, подозреваемый в угоне 36-летний мужчина, проживающий в селе Мельгуны Мордовского района, ранее уже привлекался к уголовной ответственности и состоял на учете в полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - При опросе он дал признательные показания.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ - «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Виновному грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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