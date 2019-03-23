Путевка в летний лагерь для юных тамбовчан будет стоить 14 тысяч 715 рублей

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-23T13:48:52+03:00

Дети-сироты и семьи, оказавшиеся в трудной ситуации ничего платить не будут

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Более 60 тысяч юных тамбовчан в этом году будут охвачены всеми формами летнего отдыха. На организацию их отдыха и оздоровления из бюджетов всех уровней будет направлено 410 миллионов рублей. Стоимость путёвки на 21 день составит 14 тысяч 715 рублей. Такие цифры озвучили на заседании областного координационного совета, который провела заместитель главы администрации региона Наталья Астафьева.

- По-прежнему большое внимание будет уделяться оздоровлению сирот и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего этим летом отдохнут 35 тысяч детей данных категорий, - рассказали в администрации Тамбовской области. - В список, где на территории области этим летом смогут отдохнуть дети, включена 551 организация, 29 из них - загородные лагеря и лагеря, созданные при санаториях. Также в школах области будут работать лагеря дневного пребывания, профильные смены.

Подать заявление на путёвку родители или законные представители могут начиная с 15 апреля в центрах социального обслуживания населения или в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU