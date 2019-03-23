Жительница Тамбова лишилась 430 тысяч рублей, поверив «банковскому» мошеннику
22 марта в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову от местной жительницы поступило сообщение об очередном факте мошенничества. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В ходе разговора он сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета нужно выполнить определенные операции с картой. Доверчивая женщина выполнила все указания звонившего, в результате чего она лишилась 433000 тысяч рублей.
- Неизвестный звонил с номера телефона 84994555950, который зарегистрирован в Москве, рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU