2019-03-23T13:28:09+03:00
Общество

Тамбовская бизнес-леди поменялась местами с домохозяйкой из Москвы

Иоланта Лангауэр стала участницей реалити-шоу на телеканале «Ю»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчанка стала участницей необычного реалити-шоуТамбовчанка стала участницей необычного реалити-шоу
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Жительница Тамбова Иоланта Лангауэр стала участницей реалити-шоу телеканала «Ю» - «Обмен женами». В эфир передача выйдет 25 марта в 17 часов 30 минут. В рамках проекта женщина поменяется мужем и жилищем с домохозяйкой из Москвы.

- Специалист по здоровому питанию и бизнесвумен Иоланта Лангауэр из Тамбова за свои 32 года успела достичь многого: и семью создать, и успешный бизнес построить., - рассказали в пресс-службе телеканала. - Генеральским замашкам Иоланты не могут противостоять даже домочадцы и послушно жуют брокколи, если мама уверена, что это полезней мяса. Пока в тамбовской семье все внимание сконцентрировано вокруг авторитарной мамы, в спальном районе Москвы домохозяйка Ольга Смирнова всеми способами борется за внимание супруга. За 9 лет брака девушка погрязла в быту и декретах, и не видит выхода из замкнутого круга. Ради эксперимента и новых эмоций Ольга отправится в город Тамбов, а ее место в Москве займет Иоланта.

Тамбовчанка поменяется семьей с жительницей столицы

Тамбовчанка поменяется семьей с жительницей столицы

ИСТОЧНИК KP.RU

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