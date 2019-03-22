2019-03-22T18:28:00+03:00
Общество

Тамбовским безработным задержали пособия из-за реорганизации Центра занятости

Люди обратились за помощью к региональному Уполномоченному по правам человека
Ирина БУРЯКОВА
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К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину обратился безработный с жалобой на ТОГКУ «Центр занятости населения №5» города Моршанска по вопросу невыплаты пособия по безработице.

- Из обращения следовало, что с 14 декабря 2018 по 28 января 2019 пособие по безработице этому человеку и другим гражданам не выплачивалось. Сотрудники Центра занятости населения отвечали, что отсутствуют денежные средства, в связи с чем, выплачивать пособия не представляется возможным, - сообщает Аппарат Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

Уполномоченный направил запрос в прокуратуру и региональное управление труда и занятости населения.

- Из управления труда и занятости области поступил ответ о том, что пособие по безработице за период с 14 декабря 2018 по 11 февраля 2019 начислялось, однако, в связи с реорганизацией учреждения, было перечислено на счет заявителя только 12 февраля, - отмечают в ведомстве. - Причиной несвоевременной выплаты пособия по безработице явилась реорганизация Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения № 5» путем его слияния с Тамбовским областным государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Тамбова».

Прокуратура проинформировала Уполномоченного о том, что количество безработных, состоящих на учете в ТОГКУ «Центр занятости населения» и несвоевременно получивших пособие по безработице, составило 303 человека.

- По выявленным нарушениям в адрес директора ТОГКУ «Центр занятости населения г. Тамбова» прокуратурой было внесено представление. Кроме того, в отношении заместителя директора отдела по г. Моршанску и Моршанскому району ТОГКУ «Центр занятости населения № 5» было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, - подчеркнули в Аппарате Уполномоченного. - На 12 февраля пособие по безработице выплачено всем лицам, имеющим право на его получение. Таким образом, право заявителя и других граждан, получающих пособие по безработице, восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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