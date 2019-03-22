2019-03-22T17:51:02+03:00
Общество

Молодых тамбовчан посвятят в казаки

Клятву ребята произнесут у памятника Зои Космодемьянской
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завтра, 23 марта, в 11 часов у памятника Зои Космодемьянской пройдет общественно-патриотическая акция «День юного казака Тамбовщины». Главным ее событием станет церемония посвящения в казаки. В этот раз произнесут клятву верности Отечеству десять юных тамбовчан.

- Акция организована Тамбовским и Моршанским городскими казачьими обществами. В мероприятии также примут участие представители всех казачьих обществ области, их в регионе 12, воспитанники казачьей кадетской школы-интерната имени графа Воронцова-Дашкова, творческие коллективы города и области, представители духовенства, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Казачье движение на Тамбовщине, по данным ведомства, насчитывает порядка тысячи человек. Они проводят воспитательную и патриотическую работу с подрастающим поколением. Казаки активно участвуют в проведении уроков мужества, военно-спортивных игр, а также привлекаются к охране общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовским безработным задержали пособия из-за реорганизации Центра занятости
25 тамбовских работодателей представили вакансии студентами и всем желающим трудоустроиться
За год туберкулез выявили у 304 тамбовчан, в том числе - у 5 детей
Жителю Тамбова суд вынес приговор за неправомерный доступ к компьютерной информации
«Карманные дневники» научат тамбовчан танцевать
До конца года на Тамбовщине хотят построить не менее 845 тысяч кв метров жилья
Тамбовчане предпенсионного возраста смогут повысить квалификацию
Дети из тамбовских деревень не могут попасть в школу из-за бездорожья
В Мичуринске племянник убил своего дядю во время ссоры
Редкий хищник пробрался на территорию тамбовского заповедника
На Тамбовщине задержали парней, перевозивших наркотики в машине
Мужчина из Москвы, гостивший у тамбовских родственников, пропал без вести
Тамбовчанку покусал шарпей: владелец собаки заплатит 110 тысяч рублей за моральный вред
Ночью в Тамбове на перекрестке Советской и Интернациональной столкнулись две иномарки
Ранее судимый житель Тамбовщины носил в рюкзаке ружье
Три человека получили травмы в аварии под Мичуринском
90-летний тамбовчанин отдал 15 тысяч рублей за дешевую бижутерию
На тамбовской трассе «Лада» «догнала» «Ниву»