Молодых тамбовчан посвятят в казаки
Завтра, 23 марта, в 11 часов у памятника Зои Космодемьянской пройдет общественно-патриотическая акция «День юного казака Тамбовщины». Главным ее событием станет церемония посвящения в казаки. В этот раз произнесут клятву верности Отечеству десять юных тамбовчан.
- Акция организована Тамбовским и Моршанским городскими казачьими обществами. В мероприятии также примут участие представители всех казачьих обществ области, их в регионе 12, воспитанники казачьей кадетской школы-интерната имени графа Воронцова-Дашкова, творческие коллективы города и области, представители духовенства, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Казачье движение на Тамбовщине, по данным ведомства, насчитывает порядка тысячи человек. Они проводят воспитательную и патриотическую работу с подрастающим поколением. Казаки активно участвуют в проведении уроков мужества, военно-спортивных игр, а также привлекаются к охране общественного порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU