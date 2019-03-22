Молодых тамбовчан посвятят в казаки

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-22T17:51:02+03:00

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Завтра, 23 марта, в 11 часов у памятника Зои Космодемьянской пройдет общественно-патриотическая акция «День юного казака Тамбовщины». Главным ее событием станет церемония посвящения в казаки. В этот раз произнесут клятву верности Отечеству десять юных тамбовчан.

- Акция организована Тамбовским и Моршанским городскими казачьими обществами. В мероприятии также примут участие представители всех казачьих обществ области, их в регионе 12, воспитанники казачьей кадетской школы-интерната имени графа Воронцова-Дашкова, творческие коллективы города и области, представители духовенства, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Казачье движение на Тамбовщине, по данным ведомства, насчитывает порядка тысячи человек. Они проводят воспитательную и патриотическую работу с подрастающим поколением. Казаки активно участвуют в проведении уроков мужества, военно-спортивных игр, а также привлекаются к охране общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU