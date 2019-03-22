25 тамбовских работодателей представили вакансии студентами и всем желающим трудоустроиться

СЕГОДНЯ 17:24 2019-03-22T17:30:05+03:00

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В Тамбовском государственном техническом университете состоялась ежегодная Ярмарка вакансий «День карьеры ТГТУ - 2019». Мероприятие проводится в вузе совместно с Центром занятости населения областного центра. Вакансии представили 25 предприятий, среди которых АО "ТЗ "Ревтруд", ОАО "ЗПС", АО "Завод Тамбовполимермаш", ООО "Консультант-Юрист", ПАО "Почта банк", ПАО "Пигмент", АО "ЗАВКОМ", ООО "2Гис", ООО "Тамбовский бекон", ООО ГК "Русагро", ОАО "Мичуринский завод "Прогресс" и другие. Кроме того, в этот раз к Ярмарке вакансий ТГТУ присоединились ООО "Стронг Билдингс", "Black Bears" (разработчики мобильных игр) и сеть медицинских центров «МедЛаб».

Студенты также смогли поговорить с представителями Межвидового центра подготовки и боевого применения войск РЭБ, которые приглашают ребят пройти службу в научной роте.

Фото: пресс-служба ТГТУ

- Ярмарка вакансий пользуется успехом у будущих выпускников вуза. Она проходит в университете два раза в год: весной и осенью. Работодатели предлагают не только работу, но и места прохождения производственной практики, - сообщает пресс-служба ТГТУ.

С каждым годом ярмарка вакансий становится все более популярной, сюда могут прийти не только студенты университета, но и все желающие трудоустроиться.

ИСТОЧНИК KP.RU