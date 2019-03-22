За год туберкулез выявили у 304 тамбовчан, в том числе - у 5 детей

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-22T17:03:36+03:00

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Во всем мире проводится День борьбы с туберкулезом, признанный привлечь внимание общества к этому опасному заболеванию. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 20 миллионов человек в мире заболевают туберкулезом. В настоящее время эта инфекция есть у одной трети мирового населения. В ближайшие 10 лет туберкулез вероятно останется одной из 10 ведущих причин заболеваемости и смертности в мире.

- В Тамбовской области за последние годы отмечается снижение показателя заболеваемости туберкулезом. В 2018 году показатель заболеваемости данной инфекцией составил 29 человек на 100 тысяч населения, (в 2017 году - 34 человека на 100 тысяч населения, в 2015 году - 40 человек). Активный туберкулез был выявлен у 304 больных, из них туберкулез органов дыхания - в 292 случаях, с с бацилловыделением - в 169 случаях, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора. - 72 процента заболевших - лица трудоспособного возраста (от 18 до 55 лет).

Туберкулез на Тамбовщине не обошел стороной и детей. В прошлом году в регионе было выявлено 5 случаев туберкулеза у детей до 17 лет, в том числе 4 случая - среди детей до 14 лет.

- Заражение туберкулезом, как правило, происходит от больного активной формой туберкулеза человека, который чихая или кашляя, распространяет вокруг себя большое количество возбудителя. Также инфицирование может произойти при употреблении в пищу сырого молока от больных туберкулезом коров, а также изготовленных из него молочных продуктов. Возбудитель попадает в организм человека преимущественно через легкие, кишечник, конъюнктиву и поврежденную кожу, - отметили в ведомстве.

Главное в борьбе с туберкулезом, подчеркивают специалисты, это профилактика. Чем раньше выявлен и направлен на лечение больной, тем меньше вероятность развития грозного недуга.

ИСТОЧНИК KP.RU