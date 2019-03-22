«Карманные дневники» научат тамбовчан танцевать

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-22T16:00:18+03:00

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10 апреля в 16 часов Тамбовская областная библиотека имени Пушкина приглашает всех желающих в путешествие по повседневности 1950-х годов в цикле встреч «Карманные дневники».

- По утверждению главного человека в СССР того периода, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». И этому новому поколению, его детским будням, играм и любимым игрушкам будет посвящена новая встреча, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области. - Именно в 1950-е годы игрушка стала занимать главное место в образовании и воспитании детей. Повседневным миром своего детства поделится руководитель клуба «Серебряный возраст» Пушкинской библиотеки Екатерина Романова.

Для советских юношей и девушек ключевым событием того периода стал VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве, благодаря которому в СССР не только произошло знакомство с неореалистическим кинематографом, рок-н-роллом и джинсами, но и настоящая революция в моде. Гости библиотеки смогут «окунуться» в мир советских стиляг, узнать об их костюмах и прическах. И вместе с мастером спорта, педагогом Анной Ляшковой и ее юными учениками разучить и исполнить зажигательные танцы советских 50-х.

Встреча состоится в выставочном зале Пушкинской библиотеки. Вход свободный. Возраст участников: 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU