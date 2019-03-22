2019-03-22T15:25:08+03:00
Общество

До конца года на Тамбовщине хотят построить не менее 845 тысяч кв метров жилья

Такой прогноз делают региональные власти
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области до 2024 года планируется построить более 6,2 миллиона квадратных метров жилья. В этом году - не менее 845 тысяч квадратных метров жилья, что сопоставимо с показателями 2018 года. При этом темпы строительства будут нарастать. Об этом на пресс-конференции, посвященной реализации регионального проекта «Жилье», рассказал заместитель главы администрации области Арсен Габуев.

- В ближайшее время предстоит существенно нарастить объем жилищного строительства. Для сравнения весь жилой фонд Тамбова сегодня составляет около 7,5 миллиона квадратных метров. Получается, что масштабы предстоящего строительства сопоставимы со строительством нового города. В рамках нацпроекта предусмотрена финансовая поддержка улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан в размере почти 880 миллионов рублей. Из них свыше 128 миллионов рублей – областные средства, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

Как считает Арсен Габуев, новое жилье должно быть комфортным и доступным для среднестатистической тамбовской семьи. Приемлемый уровень цен на квартиры в новостройках сможет обеспечить сокращение сроков строительства. Добиваться этого региональные власти будут за счет предоставления строительных площадок с необходимой инфраструктурой, включающей подведение газовых и электрических сетей.

- Одно дело предоставить свободную строительную площадку и совсем другое - предоставить площадку с качественной инфраструктурой. Наличие электроэнергии, воды, водоотведения, газа - это очень важно. Здесь мы нацелены на совместную работу с энергопоставщиками, чтобы синхронизировать их инвестиционные программы с планами строительства по нацпроекту. Выделенные земельные участки станут основой для комплексного развития в будущем, чтобы мы могли обеспечить необходимый ввод жилья, - говорит Арсен Габуев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За год туберкулез выявили у 304 тамбовчан, в том числе - у 5 детей
Жителю Тамбова суд вынес приговор за неправомерный доступ к компьютерной информации
«Карманные дневники» научат тамбовчан танцевать
Жителям Тамбовщины предпенсионного возраста могут предложить обучиться новой профессии
Дети из тамбовских деревень не могут попасть в школу из-за бездорожья
В Мичуринске племянник убил своего дядю во время ссоры
Редкий хищник пробрался на территорию тамбовского заповедника
На Тамбовщине задержали парней, перевозивших наркотики в машине
Мужчина из Москвы, гостивший у тамбовских родственников, пропал без вести
Тамбовчанку покусал шарпей: владелец собаки заплатит 110 тысяч рублей за моральный вред
Ночью в Тамбове на перекрестке Советской и Интернациональной столкнулись две иномарки
Ранее судимый житель Тамбовщины носил в рюкзаке ружье
Три человека получили травмы в аварии под Мичуринском
90-летний тамбовчанин отдал 15 тысяч рублей за дешевую бижутерию
На тамбовской трассе «Лада» «догнала» «Ниву»