До конца года на Тамбовщине хотят построить не менее 845 тысяч кв метров жилья

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-22T15:25:08+03:00

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В Тамбовской области до 2024 года планируется построить более 6,2 миллиона квадратных метров жилья. В этом году - не менее 845 тысяч квадратных метров жилья, что сопоставимо с показателями 2018 года. При этом темпы строительства будут нарастать. Об этом на пресс-конференции, посвященной реализации регионального проекта «Жилье», рассказал заместитель главы администрации области Арсен Габуев.

- В ближайшее время предстоит существенно нарастить объем жилищного строительства. Для сравнения весь жилой фонд Тамбова сегодня составляет около 7,5 миллиона квадратных метров. Получается, что масштабы предстоящего строительства сопоставимы со строительством нового города. В рамках нацпроекта предусмотрена финансовая поддержка улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан в размере почти 880 миллионов рублей. Из них свыше 128 миллионов рублей – областные средства, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

Как считает Арсен Габуев, новое жилье должно быть комфортным и доступным для среднестатистической тамбовской семьи. Приемлемый уровень цен на квартиры в новостройках сможет обеспечить сокращение сроков строительства. Добиваться этого региональные власти будут за счет предоставления строительных площадок с необходимой инфраструктурой, включающей подведение газовых и электрических сетей.

- Одно дело предоставить свободную строительную площадку и совсем другое - предоставить площадку с качественной инфраструктурой. Наличие электроэнергии, воды, водоотведения, газа - это очень важно. Здесь мы нацелены на совместную работу с энергопоставщиками, чтобы синхронизировать их инвестиционные программы с планами строительства по нацпроекту. Выделенные земельные участки станут основой для комплексного развития в будущем, чтобы мы могли обеспечить необходимый ввод жилья, - говорит Арсен Габуев.

ИСТОЧНИК KP.RU