Дети из тамбовских деревень не могут попасть в школу из-за бездорожья

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-22T14:45:40+03:00

На выезде из населенных пунктов нет асфальта, поэтому автобус, на котором перевозили учеников, больше не ходит

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Родители учеников, обучающихся в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 имени Г.А. Пономарева» в деревне Волховщина обеспокоены тем, что их дети сидят дома и не ходят на занятия. Дело в том, что школьный автобус, забиравший ребят из деревень Изобилино и Александровка, отменили по причине отсутствия асфальта на выезде из населенных пунктов.

На проблему отреагировали в управлении образования и науки Тамбовской области. 20 марта совместно со специалистами отдела образования Ржаксинского района, ТОГБУ «Школьный автобус», администрацией района и сотрудниками ОГИБДД МОМВД «Уваровский», провели проверку школьного маршрута № 16-111 д. Александровка – д. Изобилино – филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 имени Г.А. Пономарева» в деревне Волховщина на соответствие требованиям безопасности перевозки детей школьным автобусом.

- Ситуация складывается следующим образом. Движение школьного автобуса осуществляется по землям сельхозугодий протяженностью 2,9 км. Данное направление не имеет статуса автомобильной дороги, так как отсутствует твердое покрытие. Управление образования и науки области предложило рассмотреть администрации Ржаксинского района вариант подвоза детей по дороге, имеющей твердое (щебеночное) покрытие в филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 имени Г.А. Пономарева» в деревне Вишневка, - сообщают в региональном управлении образования и науки. - Маршрут для перевозки обучающихся определяется распоряжением администрации муниципального образования при соблюдении условий безопасности. О принятом решении будет сообщено позже. Управление образования и науки держит сложившуюся ситуацию на особом контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU