Жителям Тамбовщины предпенсионного возраста могут предложить обучиться новой профессии

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-22T15:02:45+03:00

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На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел начальник управления труда и занятости населения региона Михаил Филимонов, было подписано обращение к работодателям Тамбовской области с просьбой организовать профессиональную подготовку или дополнительное обучение работников предпенсионного возраста.

- Свежие знания позволят специалистам быть конкурентоспособными на рынке труда, эффективно выполнять свои обязанности на новом или прежнем рабочем месте. Такая мера поможет исключить дискриминацию из-за повышения пенсионного возраста, - отметил начальник управления труда и занятости населения области Михаил Филимонов.

Напомним, что закон о пенсионной реформе был подписан президентом РФ в октябре 2018 года. С 1 января 2019 года он вступил в силу. Главная задача закона - обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед, сохранение и рост доходов нынешних и будущих пенсионеров.

- Отметим также, что в рамках национального проекта «Демография» до 2024 года действует региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение». Одно из направлений данного проекта - содействие занятости граждан предпенсионного возраста через организацию профессионального обучения или дополнительное профессиональное образование, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU