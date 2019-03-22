2019-03-22T14:09:00+03:00
Происшествия

В Мичуринске племянник убил своего дядю во время ссоры

Молодой человек, будучи пьяным, до смерти избил мужчину
Ксения АЛЕШИНА
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Напомним, второго января текущего года в квартире одного из домов города Мичуринска обнаружено тело 36-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В совершении данного преступления обвиняется 24-летний племянник погибшего.

По версии следствия, ночью 2 января обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил дядю во время ссоры с ним. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия. Накануне у потерпевшего был день рождения.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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