На Тамбовщине задержали парней, перевозивших наркотики в машине

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-22T13:15:21+03:00

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В МОМВД России «Рассказовский» 21 марта поступила информация о факте незаконного оборота наркотиков. Поздно ночью в Рассказово на улице Пионерской в во время служблы сотрудниками ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-2114». При досмотре в салоне машины полицейские обнаружили и изъяли 13 свертков с наркотическим веществом «Соль» общей массой 7,83 граммов.

Водитель автомобиля, 23-летний парень, проживающий в деревне Лужки Тамбовского района, и его 23-летний пассажир из села Новосельцево Тамбовского района, были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Изъятые наркотики они собирались сбыть бесконтактным способом через тайники.

Наркополицейские в жилом секторе совместно с участковым уполномоченным на улице Пионерской города Рассказово рядом с местом задержания автомобиля, обнаружили «тайник-закладку». Злоумышленники спрятали там 0,7 граммов наркотического средства. В тот же день стражи порядка нашли еще шесть таких тайников в Рассказово и еще четыре на улице Рылеева в Тамбове.

- Подозреваемые признали свою причастность к данным преступным деяниям. Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемых. Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности злоумышленников к аналогичным деяниям, а также выясняются другие участники распространения зелья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Виновным может грозить наказание в виде лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU