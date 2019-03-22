Мужчина из Москвы, гостивший у тамбовских родственников, пропал без вести

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-22T12:45:21+03:00

О мужчине нет вестей с 13 февраля текущего года Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

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В Тамбовской области следователи устанавливают местонахождение 39-летнего Алексея Конева. Известно, что этой зимой мужчина приехал в гости к своим родственникам из Москвы в Кирсановский район. Ночью, 13 февраля 2019 года, он ушел из их дома по улице 2-ой Угол села Калаис и пропал без вести.

- Следователи в очередной раз обращаются к населению с просьбой сообщить по телефонам 8 (47537) 6-62-40 или 8-953-708-73-10 имеющуюся информацию об обстоятельствах исчезновения разыскиваемого и (или) его возможном местонахождении, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU