2019-03-22T12:15:16+03:00
Происшествия

Тамбовчанку покусал шарпей: владелец собаки заплатит 110 тысяч рублей за моральный вред

Волкодав напал на женщину на улице, гуляя без присмотра хозяина
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница города Рассказово обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. В сентябре прошлого года на женщину напала собака породы шарпей и покусала ее. Пес находился на улице без поводка, намордника и ошейника, а также без владельца. При этом, владелец у этой псины есть.

- Характер телесных повреждений, полученных истицей от нападения собаки, квалифицирован экспертом как вред здоровью средней и легкой степени тяжести. Также истице причинен моральный вред, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Решением Рассказовского районного суда, признанным Тамбовским областным судом законным, требования истицы удовлетворены частично.

В итоге суд, принимая во внимание обстоятельства произошедшего, характер и степень тяжести причиненных повреждений, определил размер компенсации морального вреда в размере 110 тысяч рублей. Эти деньги заплатит пострадавшей от укусов женщине хозяин волкодава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За год туберкулез выявили у 304 тамбовчан, в том числе - у 5 детей
Жителю Тамбова суд вынес приговор за неправомерный доступ к компьютерной информации
«Карманные дневники» научат тамбовчан танцевать
До конца года на Тамбовщине хотят построить не менее 845 тысяч кв метров жилья
Жителям Тамбовщины предпенсионного возраста могут предложить обучиться новой профессии
Дети из тамбовских деревень не могут попасть в школу из-за бездорожья
В Мичуринске племянник убил своего дядю во время ссоры
Редкий хищник пробрался на территорию тамбовского заповедника
На Тамбовщине задержали парней, перевозивших наркотики в машине
Мужчина из Москвы, гостивший у тамбовских родственников, пропал без вести
Ночью в Тамбове на перекрестке Советской и Интернациональной столкнулись две иномарки
Ранее судимый житель Тамбовщины носил в рюкзаке ружье
Три человека получили травмы в аварии под Мичуринском
90-летний тамбовчанин отдал 15 тысяч рублей за дешевую бижутерию
На тамбовской трассе «Лада» «догнала» «Ниву»