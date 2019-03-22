Тамбовчанку покусал шарпей: владелец собаки заплатит 110 тысяч рублей за моральный вред

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-22T12:15:16+03:00

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Жительница города Рассказово обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. В сентябре прошлого года на женщину напала собака породы шарпей и покусала ее. Пес находился на улице без поводка, намордника и ошейника, а также без владельца. При этом, владелец у этой псины есть.

- Характер телесных повреждений, полученных истицей от нападения собаки, квалифицирован экспертом как вред здоровью средней и легкой степени тяжести. Также истице причинен моральный вред, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Решением Рассказовского районного суда, признанным Тамбовским областным судом законным, требования истицы удовлетворены частично.

В итоге суд, принимая во внимание обстоятельства произошедшего, характер и степень тяжести причиненных повреждений, определил размер компенсации морального вреда в размере 110 тысяч рублей. Эти деньги заплатит пострадавшей от укусов женщине хозяин волкодава.

ИСТОЧНИК KP.RU