Ночью в Тамбове на перекрестке Советской и Интернациональной столкнулись две иномарки
Авария произошла 22 марта в 0 часов 45 минут на улице Советской около дома №87 города Тамбова. Как рассказали в пресс-службе областного УГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» на регулируемом перекрестке улиц Интернациональная, совершая маневр поворота налево, столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого находился 29-летний мужчина.
- В результате ДТП 25-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус» и пассажирка автомобиля «Тойота Королла», женщина 49 лет получили травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по тамбовской области. - Пострадавших доставили в в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
Водитель пытался совершить поворотФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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