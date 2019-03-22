2019-03-22T11:43:21+03:00
Происшествия

Ночью в Тамбове на перекрестке Советской и Интернациональной столкнулись две иномарки

В аварии пострадали две женщины
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пострадавших пассажирок отправили в больницуПострадавших пассажирок отправили в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 22 марта в 0 часов 45 минут на улице Советской около дома №87 города Тамбова. Как рассказали в пресс-службе областного УГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» на регулируемом перекрестке улиц Интернациональная, совершая маневр поворота налево, столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого находился 29-летний мужчина.

- В результате ДТП 25-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус» и пассажирка автомобиля «Тойота Королла», женщина 49 лет получили травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по тамбовской области. - Пострадавших доставили в в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Водитель пытался совершить поворот Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель пытался совершить поворотФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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