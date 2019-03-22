Ранее судимый житель Тамбовщины носил в рюкзаке ружье

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-22T11:24:21+03:00

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20 марта в полицию поступила информация о том, что у 53-летнего ранее судимого жителя города Жердевка есть незарегистрированное оружие. Стражи порядка задержали этого мужчину.

- При осмотре у него в рюкзаке было обнаружено самодельное стреляющее устройство, - сообщает пресс-служба УМВД п Тамбовской области. - В отделе полиции задержанный дал признательные показания. По его словам, он изготовил так называемое поджигной обрез около недели назад по месту жительства и хранил без надлежащей регистрации.

Ружье изъяли и направили на экспертизу. Сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», а также по статье 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Жителю Жердевки грозит до пяти лет лишения свободы.

- Кстати, в январе этого года земляк нарушителя из Жердевского района добровольно сдал найденное в лесу ружье и получил благодарность полиции, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU