2019-03-22T10:57:41+03:00
Происшествия

Три человека получили травмы в аварии под Мичуринском

Виновник аварии пытался совершить на трассе разворот, но неудачно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В ДТП травмы получили три человекаВ ДТП травмы получили три человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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21 марта в пять часов вечера на 26 километре автодороги «Каспий- Хоботово-Терновое-Мичуринск», проходящей по территории Мичуринского района столкнулись два автомобиля. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 42-летний водитель автомобиля «Лада-21150», пытаясь повернуть налево, столкнулся с автомобилем «Лада-211540», которым управлял 23-летний мужчина.

- В результате аварии водителя автомобиля «Лада-21150», а так же водителя и 44-летняя пассажирку автомобиля «Лада-211540» с травмами доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Причиной аварии стал неудачный разворот Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Причиной аварии стал неудачный разворотФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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