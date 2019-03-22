Три человека получили травмы в аварии под Мичуринском
21 марта в пять часов вечера на 26 километре автодороги «Каспий- Хоботово-Терновое-Мичуринск», проходящей по территории Мичуринского района столкнулись два автомобиля. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 42-летний водитель автомобиля «Лада-21150», пытаясь повернуть налево, столкнулся с автомобилем «Лада-211540», которым управлял 23-летний мужчина.
- В результате аварии водителя автомобиля «Лада-21150», а так же водителя и 44-летняя пассажирку автомобиля «Лада-211540» с травмами доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Причиной аварии стал неудачный разворотФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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