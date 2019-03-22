На тамбовской трассе «Лада» «догнала» «Ниву»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-22T10:09:11+03:00

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Авария, в которой пострадал человек, произошла 21 марта в 16 часов 15 минут на улице Карла Маркса около дома №175 рабочего поселка Инжавино. Как сообщили в региональном УГИБДД, 48-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Шевроле Нива», за рулем которого находился 26-летний водитель.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Нива» получил травмы и был

госпитализирован в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU