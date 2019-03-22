Тамбовские следователи просят помощи населения в розыске Дмитрия Фокина

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-22T09:50:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения 50-летнего Дмитрия Юрьевича Фокина. Он некоторое время проживал с сожительницей в поселке Тоновка Кирсановского района, а 3 января после ссоры с ней собрал свои вещи, документы и уехал в неизвестном направлении. Последний раз мужчину видели в Тамбове, откуда он мог уехать в другой регион.

.

Приметы: рост 160-165 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие.

Был одет: свитер белого цвета, брюки темного цвета, шапка черного цвета.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Дмитрия Юрьевича Фокина и (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 (4752) 75-94-11, - обращаются к населению в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU