В центре Тамбова загорелся двухэтажный дом
Вечером 21 марта в Тамбове загорелся двухэтажный дом барачного типа, расположенный за незавершенной новостройкой на улице К. Маркса, 174. Пожар начался на втором этаже в нежилой части здания барачного типа.
Тушить огонь приехали несколько пожарных расчетовФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Как рассказали местные жители, в загоревшемся доме, несмотря на его плачевное состояние – выбитые окна и трещины по фасаду, все еще живут люди.
- Отсюда выселили лишь жильцов муниципальных квартир, - рассказывают люди. – А те, кто жилье приватизировал, либо продолжает здесь жить, либо сдает его внаем.
На место возгорания приехала «скорая» и несколько пожарных расчетов, для тушения квартиры пришлось использовать лестницы.
В огне никто не пострадал, ухудшилось лишь и без того плачевное состояние барака. Причины возгорания установят пожарные дознаватели.
Причины пожара выяснят дознавателиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU