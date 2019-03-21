2019-03-21T20:00:23+03:00
Происшествия

В центре Тамбова загорелся двухэтажный дом

Пожар произошел за недостроем на улице К. Маркса, 174
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожар произошел в пустующей квартиреПожар произошел в пустующей квартиреФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вечером 21 марта в Тамбове загорелся двухэтажный дом барачного типа, расположенный за незавершенной новостройкой на улице К. Маркса, 174. Пожар начался на втором этаже в нежилой части здания барачного типа.

Тушить огонь приехали несколько пожарных расчетов Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Тушить огонь приехали несколько пожарных расчетовФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Как рассказали местные жители, в загоревшемся доме, несмотря на его плачевное состояние – выбитые окна и трещины по фасаду, все еще живут люди.

- Отсюда выселили лишь жильцов муниципальных квартир, - рассказывают люди. – А те, кто жилье приватизировал, либо продолжает здесь жить, либо сдает его внаем.

На место возгорания приехала «скорая» и несколько пожарных расчетов, для тушения квартиры пришлось использовать лестницы.

В огне никто не пострадал, ухудшилось лишь и без того плачевное состояние барака. Причины возгорания установят пожарные дознаватели.

Причины пожара выяснят дознаватели Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Причины пожара выяснят дознавателиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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