В центре Тамбова загорелся двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 19:56 2019-03-21T20:00:23+03:00

Пожар произошел за недостроем на улице К. Маркса, 174

Изменить размер текста: A A

Вечером 21 марта в Тамбове загорелся двухэтажный дом барачного типа, расположенный за незавершенной новостройкой на улице К. Маркса, 174. Пожар начался на втором этаже в нежилой части здания барачного типа.

Тушить огонь приехали несколько пожарных расчетовФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Как рассказали местные жители, в загоревшемся доме, несмотря на его плачевное состояние – выбитые окна и трещины по фасаду, все еще живут люди.

- Отсюда выселили лишь жильцов муниципальных квартир, - рассказывают люди. – А те, кто жилье приватизировал, либо продолжает здесь жить, либо сдает его внаем.

На место возгорания приехала «скорая» и несколько пожарных расчетов, для тушения квартиры пришлось использовать лестницы.

В огне никто не пострадал, ухудшилось лишь и без того плачевное состояние барака. Причины возгорания установят пожарные дознаватели.

Причины пожара выяснят дознавателиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU