В Тамбове во второй раз проведут волейбольный турнир «Volley - Life»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-21T17:34:37+03:00

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В Тамбове в предстоящие выходные 23 и 24 марта во второй раз пройдет открытый областной турнир по волейболу среди мужчин и женщин «VolleyLife – волейбол наша жизнь». Игры будут проходить в зале спортивных игр ТГУ им. Г.Р. Державина и малом зале дворца спорта «Антей». Начало в 09:30.

- Участие в турнире примут 10 мужских и 8 женских команд. Нижний Новгород, Волгоград, Орел, Саратов, Липецк, Воронеж и другие города выставят своих спортсменов на соревнования. Тамбовскую федерацию волейбола представят мужские команды волейбольного клуба «Тамбов», «Стайер», «Электроприбор» и женская команда «Тамбов», - сообщает управление по физической культуре и спорту Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU