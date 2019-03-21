Мужчина, сделавший ребенка тамбовской девятикласснице, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 17:15 2019-03-21T17:15:12+03:00

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На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя одного из райцентров области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, с мая прошлого года мужчина встречался со своей знакомой 15-летней односельчанкой, которую периодически приводил к себе домой, где по обоюдному согласию вступил с ней в половую связь. Об их романе стало известно после того, как девятиклассница пришла на прием в больницу и там узнали о ее беременности. Врачи сообщили об этом в следственный орган.

- В ходе следствия обвиняемый высказывал намерение вступить в законный брак с несовершеннолетней. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU