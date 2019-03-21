В северной части Тамбова ряд улиц останется без электричества
В Тамбове в связи с проведением профилактических работ завтра, 22 марта, в микрорайоне "Ласки" будет отключена подача электроэнергии по ряду улиц.
Так, с 9:00 до 10:30 электричества не будет:
- по части улицы Чкалова (в сторону улицы Карьерной);
- по части улицы Чкалова (в сторону улицы Песчаной);
- по части улицы Чкалова (в сторону улицы Ласковской);
- по улице Ласковская;
- по улице Карьерная.
А с 10:30 до 12:00 в связи с дальнейшим проведением работ будет отключена подача электроэнергии по улицам:
Чкалова - в сторону улиц Песчаной, Карьерной, Каштановой и в сторону питомника;
Кленовая;
проезд Фруктовый;
проезд Тихий;
Карьерная, 131б, 87;
Каштановая.
ИСТОЧНИК KP.RU