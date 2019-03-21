В северной части Тамбова ряд улиц останется без электричества

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-21T18:01:49+03:00

По предварительным данным, ремонтные работы займут в общей сложности порядка трех часов

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В Тамбове в связи с проведением профилактических работ завтра, 22 марта, в микрорайоне "Ласки" будет отключена подача электроэнергии по ряду улиц.

Так, с 9:00 до 10:30 электричества не будет:

- по части улицы Чкалова (в сторону улицы Карьерной);

- по части улицы Чкалова (в сторону улицы Песчаной);

- по части улицы Чкалова (в сторону улицы Ласковской);

- по улице Ласковская;

- по улице Карьерная.

А с 10:30 до 12:00 в связи с дальнейшим проведением работ будет отключена подача электроэнергии по улицам:

Чкалова - в сторону улиц Песчаной, Карьерной, Каштановой и в сторону питомника;

Кленовая;

проезд Фруктовый;

проезд Тихий;

Карьерная, 131б, 87;

Каштановая.

ИСТОЧНИК KP.RU