В Мичуринске благоустроят дворы за 30 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-21T16:32:47+03:00

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Как сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска, утвержден перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Всего в этом году в порядок приведут 16 дворов для 22 многоквартирных домов (в ряде случаев дворы являются общими для нескольких многоэтажек). На эти цели потратят порядка 30 миллионов рублей.

- Во всех дворах прошли собрания с жителями. С учетом их предложений разработаны индивидуальные дизайн-проекты, которые будут воплощены в жизнь до конца этого года, - прокомментировали в администрации наукограда.

ИСТОЧНИК KP.RU