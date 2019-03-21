В Мичуринске благоустроят дворы за 30 млн рублей
Работы будут проводиться с учетом пожеланий жителей
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Как сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска, утвержден перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Всего в этом году в порядок приведут 16 дворов для 22 многоквартирных домов (в ряде случаев дворы являются общими для нескольких многоэтажек). На эти цели потратят порядка 30 миллионов рублей.
- Во всех дворах прошли собрания с жителями. С учетом их предложений разработаны индивидуальные дизайн-проекты, которые будут воплощены в жизнь до конца этого года, - прокомментировали в администрации наукограда.
ИСТОЧНИК KP.RU