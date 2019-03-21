Тамбовские театры покажут премьеры последнего сезона

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-21T16:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове стартовал фестиваль-конкурс «Итоги сезона», в рамках которого четыре театра Тамбовщины покажут зрителям и известным критикам премьеры последнего сезона. Фестиваль открыла новая постановка Театра кукол – спектакль для взрослых «Балабол».

- В этом году в фестивале-конкурсе принимают участие Тамбовский и Мичуринский драматические театры, Театр кукол и Тамбовский молодёжный театр. График фестиваля очень насыщенный: театры будут играть по три спектакля в день. Победителей определят в ряде номинаций, среди которых как лучшие актерские роли прошедшего сезона, так и наиболее яркие события театральной жизни региона. Отдельных наград будут удостоены мастера художественного и технического оформления спектаклей, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Лауреатам фестиваля вручат дипломы и призы. Специально для победителей в номинации «…И мастерство и вдохновенье!» заложат именную звезду на «Аллее Звезд театральной Тамбовщины», которую торжественно открыли в 2015 году у здания Тамбовтеатра. Итоги фестиваля будут подведены в Международный день театра 27 марта. Все четыре театра-участника встретятся на сцене Молодежного театра.

ИСТОЧНИК KP.RU