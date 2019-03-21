2019-03-21T16:14:30+03:00
Звезды

Тамбовские театры покажут премьеры последнего сезона

Зрители увидят по три спектакля в день
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове стартовал фестиваль-конкурс «Итоги сезона», в рамках которого четыре театра Тамбовщины покажут зрителям и известным критикам премьеры последнего сезона. Фестиваль открыла новая постановка Театра кукол – спектакль для взрослых «Балабол».

- В этом году в фестивале-конкурсе принимают участие Тамбовский и Мичуринский драматические театры, Театр кукол и Тамбовский молодёжный театр. График фестиваля очень насыщенный: театры будут играть по три спектакля в день. Победителей определят в ряде номинаций, среди которых как лучшие актерские роли прошедшего сезона, так и наиболее яркие события театральной жизни региона. Отдельных наград будут удостоены мастера художественного и технического оформления спектаклей, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Лауреатам фестиваля вручат дипломы и призы. Специально для победителей в номинации «…И мастерство и вдохновенье!» заложат именную звезду на «Аллее Звезд театральной Тамбовщины», которую торжественно открыли в 2015 году у здания Тамбовтеатра. Итоги фестиваля будут подведены в Международный день театра 27 марта. Все четыре театра-участника встретятся на сцене Молодежного театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Тамбова загорелся двухэтажный дом
В северной части Тамбова ряд улиц останется без электричества
В Тамбове во второй раз проведут волейбольный турнир «Volley - Life»
Мужчина, сделавший ребенка тамбовской девятикласснице, пойдет под суд
В Мичуринске благоустроят дворы за 30 млн рублей
18-летний тамбовчанин, который убил соседку и поджег ее дом, получил 7 лет колонии
Актер Анатолий Лобоцкий вручит приз победителю квеста на «Библионочи» в Тамбове
Тамбовчанку приговорили к 7 годам колонии за сбыт наркотиков в Сургуте
Музыкальный фестиваль имени Рахманинова расширяет географию: концерты пройдут в районах Тамбовщины
Около 400 тамбовских дошколят споют песни о детстве
20-летнюю тамбовчанку, которую искали два дня, обнаружили мертвой
В Тамбовской области распределили средства на «комфортную среду»
Тамбовчанин торговал наркотиками через «Телеграмм»
Администрацию Тамбова через суд заставят установить светофор на перекрестке Рассказовского шоссе с улицей Затонной
70-летний житель Тамбовщины пытался "подкупить" госавтоинспектора
Житель Москвы разыскивает в Тамбовской области родного брата
В Тамбовской области ветеранам Великой Отечественной войны помогают улучшить жилищные условия
В сквере Зои Космодемьянской появится памятник тамбовчанам-героям