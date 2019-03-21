18-летний тамбовчанин, который убил соседку и поджег ее дом, получил 7 лет колонии

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-21T16:21:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области вынесли приговор 18-летнему молодому человеку, который 18 ноября прошлого года, будучи еще несовершеннолетним, расправился с соседкой своей бабушки.

По версии следствия, парень пришел домой к пожилой родственнице, но не застав ее, решил подождать возвращения бабушки у соседки. Та знала парня с детства и без всяких опасений пустила к себе в квартиру. 68-летняя женщина угостила молодого человека кофе и вышла из комнаты. А когда вернулась, обнаружила, что он курит. Хозяйка сделала парню замечание, после чего он набросился на женщину. Сначала преступник избил пенсионерку деревянным подлокотником от дивана по голове, а потом взялся нанес ей множество ран ножом и кухонным топориком.

Расправившись с женщиной, убийца поджог квартиру и убежал. Тело погибшей пенсионерки нашли спасатели во время тушения пожара. Несмотря на то, что обстановка в квартире выгорела, некоторые вещи уцелели, в том числе чашка из которой убийца пил кофе. Эксперты обследовали ее и обнаружили отпечатки пальцев, что помогло выйти на след преступника.

- Приговором суда молодого человека признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU