2019-03-21T16:21:33+03:00
Происшествия

18-летний тамбовчанин, который убил соседку и поджег ее дом, получил 7 лет колонии

Раскрыть преступление помогли оставленные на чашке «пальцы»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области вынесли приговор 18-летнему молодому человеку, который 18 ноября прошлого года, будучи еще несовершеннолетним, расправился с соседкой своей бабушки.

По версии следствия, парень пришел домой к пожилой родственнице, но не застав ее, решил подождать возвращения бабушки у соседки. Та знала парня с детства и без всяких опасений пустила к себе в квартиру. 68-летняя женщина угостила молодого человека кофе и вышла из комнаты. А когда вернулась, обнаружила, что он курит. Хозяйка сделала парню замечание, после чего он набросился на женщину. Сначала преступник избил пенсионерку деревянным подлокотником от дивана по голове, а потом взялся нанес ей множество ран ножом и кухонным топориком.

Расправившись с женщиной, убийца поджог квартиру и убежал. Тело погибшей пенсионерки нашли спасатели во время тушения пожара. Несмотря на то, что обстановка в квартире выгорела, некоторые вещи уцелели, в том числе чашка из которой убийца пил кофе. Эксперты обследовали ее и обнаружили отпечатки пальцев, что помогло выйти на след преступника.

- Приговором суда молодого человека признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Тамбова загорелся двухэтажный дом
В северной части Тамбова ряд улиц останется без электричества
В Тамбове во второй раз проведут волейбольный турнир «Volley - Life»
Мужчина, сделавший ребенка тамбовской девятикласснице, пойдет под суд
В Мичуринске благоустроят дворы за 30 млн рублей
Тамбовские театры покажут премьеры последнего сезона
Актер Анатолий Лобоцкий вручит приз победителю квеста на «Библионочи» в Тамбове
Тамбовчанку приговорили к 7 годам колонии за сбыт наркотиков в Сургуте
Музыкальный фестиваль имени Рахманинова расширяет географию: концерты пройдут в районах Тамбовщины
Около 400 тамбовских дошколят споют песни о детстве
20-летнюю тамбовчанку, которую искали два дня, обнаружили мертвой
В Тамбовской области распределили средства на «комфортную среду»
Тамбовчанин торговал наркотиками через «Телеграмм»
Администрацию Тамбова через суд заставят установить светофор на перекрестке Рассказовского шоссе с улицей Затонной
70-летний житель Тамбовщины пытался "подкупить" госавтоинспектора
Житель Москвы разыскивает в Тамбовской области родного брата
В Тамбовской области ветеранам Великой Отечественной войны помогают улучшить жилищные условия
В сквере Зои Космодемьянской появится памятник тамбовчанам-героям