2019-03-21T15:02:45+03:00
Звезды

Актер Анатолий Лобоцкий вручит приз победителю квеста на «Библионочи» в Тамбове

Артист приедет на малую Родину
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Мила СТРИЖ
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19 апреля по всей России в восьмой раз пройдет ежегодный фестиваль чтения «Библионочь». Нынешний праздник книги и чтения приурочен к Году театра. Библиотеки проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с драматургами, писателями. По традиции, центральной площадкой «Библионочи-2019» в Тамбове станет Пушкинская библиотека.

Подробная программа «Библионочи» сейчас формируется. Но уже известно, что победитель главного конкурса (сейчас его рабочее название «Большой театральный квест») получит приз от уроженца Тамбова, российского актера театра и кино Анатолия Лобоцкого.

- Я с удовольствием откликнулся на просьбу поддержать «Библионочь» в Пушкинской, - цитирует управление культуры и архивного дела Тамбовской области Анатолия Лобоцкого. - Во-первых, потому что это замечательная акция, во главе которой стоит Ее Величество Книга, уважение и любовь к которой мне привили мои родители еще в детстве. А во-вторых, потому что Тамбов по-прежнему мой родной город, и Пушкинская библиотека, где работала моя мама, когда-то открыла мне, мальчишке, настоящие сокровища - огромное количество старинных книг, с которыми я проводил часы напролет.

Победителю библиотечного квеста вручат пригласительный билет на два лица в Московский театр имени Маяковского. Причем, ожидается, что 20 апреля, будучи в Тамбове, это сделает лично актер Анатолий Лобоцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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