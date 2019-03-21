Тамбовчанку приговорили к 7 годам колонии за сбыт наркотиков в Сургуте

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-21T14:41:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летней тамбовчанки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере».

В течение прошлого года жительница Тамбова получив от неустановленного следствием лица синтетическое наркотическое вещество, распространяла его бесконтактным способом через «закладки-тайники» на территории Сургута и Сургутского района.

- Ее незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства, массой более 1,6 килограммов, изъяты из незаконного оборота. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU