2019-03-21T13:25:38+03:00
Общество

Около 400 тамбовских дошколят споют песни о детстве

В детских садах проходит конкурс музыкального творчества
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове стартовал традиционный конкурс музыкального творчества «Мелодии детства» среди дошкольных образовательных учреждений города. Участие в нем примут около 400 воспитанников из 49 детских садов областного центра.

Сегодня, 21 марта, отборочный тур конкурса пройдет в детских садах «Дюймовочка» и № 57 «Катюша». Дошколята будут показывать свои таланты в двух номинациях: «Песни о детстве и дружбе» и «Любимые мелодии детства». Каждый номер тщательно продумывается,начиная от выбора песен и костюмов, заканчивая театрализацией отдельных моментов выступления.

- Задача конкурса — раскрыть творческий потенциал музыкально одаренных детей, раскрепостить стеснительных детей и научить всех командной работе. Отборочные этапы конкурса пройдут на нескольких площадках, а уже на следующей неделе жюри выберет победителей, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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