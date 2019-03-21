Музыкальный фестиваль имени Рахманинова расширяет географию: концерты пройдут в районах Тамбовщины

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-21T14:02:45+03:00

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Уже в 38-й раз пройдет в Тамбовской области Международный музыкальный фестиваль имени Сергея Рахманинова. Праздник высокого искусства вновь подарит зрителям встречи с музыкантами мировой величины, уникальными творческими коллективами, дирижерами, солистами из России, Польши, США. Главной особенностью фестиваля этого года будет значительное расширение его географии. Много концертов состоится в городах и районах области. Сейчас для этого есть возможности.

- Еще несколько лет назад мы не могли себе позволить играть крупные концерты в районах. А сегодня там появились новые концертные площадки благодаря масштабной модернизации домов культуры, которая проходит в последнее время. Безусловно, для местных жителей встречи с музыкантами мировой величины станут большим событием, - сказал заместитель начальника регионального управления культуры и архивного дела Сергей Саввин.

Площадками фестиваля станут Тамбовский драматический театр, Рахманиновский зал ТГМПИ, зал Тамбовского краеведческого музея, историко-культурный комплекс «Усадьба Асеевых», Римско-католический храм, а также Дома культуры в городах и районах области.

- Торжественное открытие состоится 29 марта в 18:30 на сцене Тамбовского драматического театра. В этот день в Тамбове в полном составе выступит один из выдающихся оркестров мира - Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством народного артиста России Александра Сладковского и народный артист России Николай Луганский, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Программа фестиваля рассчитана почти на месяц.

2 апреля в 18:00 в зале Тамбовского краеведческого музея пройдет традиционный Рахманиновский вечер с участием лауреатов областной премии имени Рахманинова.

5 и 6 апреля в 18:30 на сцене Тамбовского драматического театра зрителей ждет встреча с Московским камерным Шнитке-оркестром.

12 апреля в 18:30 на сцене Тамбовского драматического театра выступит заслуженный артист России Даниил Спиваковский и объединенный оркестр народных инструментов детской музыкальной школы №2 имени Мержанова и колледжа имени Мержанова при ТГМПИ.

1 апреля в 14:00 жителей Мичуринска ждет встреча с творческими коллективами и солистами Тамбовского колледжа искусств в Мичуринском драматическом театре.

2 апреля в 17:00 во Дворце культуры Котовска состоится выступление Концертного духового оркестра ТГМПИ имени Рахманинова.

7 апреля в 12:00 в Центральном доме культуры Первомайского района пройдет концерт Московского камерного Шнитке-оркестра.

8 апреля в 17:30 в Культурно-досуговом объединении Рассказово выступит оркестр русских народных инструментов «Россияне».

14 апреля в 15:00 жителей Жердевского района ждет встреча с заслуженным артистом Республики Северная Осетия-Алания, лауреатом международных конкурсов, солистом Большого театра России, солистом театра «Новая опера» Алексеем Татаринцевым и Тамбовским камерным хором имени Рахманинова.

14 апреля в 15:00 в Музее-усадьбе Рахманинова «Ивановка» (Уваровский район) состоится вечер камерной музыки с участием Гайдамович-Гжелонска из США (виолончель) и Гжелонска из Польши (фортепиано).

15 апреля в 17:00 в зале Мичуринского драматического театра пройдет концерт Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов.

22 апреля в 18:30 в зале Тамбовского музыкально-педагогического института выступят молодые пианисты, лауреаты международных конкурсов Филипп Копачевский и Константин Емельянов из Москвы (фортепиано).

9 и 10 апреля в Мичуринском драматическом театре и Тамбовском драматическом театре прозвучат песнопения в исполнении хора Ново-Иерусалимского монастыря. 1

7 апреля в 18:30 в Рахманиновском зале Тамбовского музыкально-педагогического института выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова.

По традиции активное участие в фестивале примут Тамбовские коллективы и солисты: Тамбовский симфонический оркестр , солисты: Татьяна Абдулина-Зимнухова (вокал), Анна Кортавенко (скрипка), Мария Гейнц (фортепиано).

Торжественное закрытие пройдет 30 апреля в 18:30 на сцене Тамбовского драматического театра - прозвучат произведения Рахманинова в исполнении заслуженной артистки России Яны Иваниловой (сопрано), лауреата международных конкурсов Саида Гобечия (баритон) и Андрея Коробейникова (фортепиано).

ИСТОЧНИК KP.RU