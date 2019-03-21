20-летнюю тамбовчанку, которую искали два дня, обнаружили мертвой

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-21T12:56:11+03:00

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Пропавшую два дня назад в Тамбове девушку нашли мертвой. Ранее в полицию обратились родители 20-летней девушки, которая утром 19 марта ушла из дома в колледж, но в учебное заведение не явилась и домой в этот день не вернулась. На поиски пропавшей студентки отправились волонтеры и добровольцы, информация о ней была размещена в соцсетях.

- 21 марта утром на открытом участке местности в районе улицы Киквидзе города Тамбова тело девушки обнаружил мужчина, выгуливающий там собаку, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - По данному факту в СУ СКР по Тамбовской области начата доследственная проверка. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле погибшей нет. Следователи продолжают осматривать место происшествия.

Чтобы установить все обстоятельств гибели девушки, следователи изъяли ее личные вещи, в том числе телефон и компьютер, опрашиваюся родственники и знакомые, выясняются взаимоотношения погибшей с членами семьи, в учебном заведении и со сверстниками.

ИСТОЧНИК KP.RU