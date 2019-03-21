2019-03-21T12:41:36+03:00
Общество

В Тамбовской области распределили средства на «комфортную среду»

Самый крупный «транш» получат Тамбов и Мичуринск
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области распределили средства федерального и областного бюджета, предусмотренные на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». В общей сложности на благоустройство в 2019 году потратят больше 312 миллионов рублей. Из них 306 миллионов получены из федерального бюджета и еще 6 миллионов добавили из областной казны.

Большую часть средств выделили областному центру. На реализацию работ Тамбов получит 101 миллион из федеральной казны и еще 2 миллиона — из областной. Рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства пройдет в областном центра с 15 по 19 апреля.

Городу Мичуринску также из двух источников достанется почти 40 миллионов рублей, Рассказово — 18,5 миллиона рублей, Моршанску — 17,6 миллиона рублей, Котовску — 14,7 миллиона рублей, Уварово — 9,4 миллиона рублей, Кирсанову — почти 7 миллионов рублей, Жердевке — 4,5 миллиона рублей. Оставшиеся 97,5 миллиона рублей распределят между сельсоветами области.

- В 2019 году на территории 92 муниципальных образований области планируется благоустроить 113 общественных территорий и 250 дворов, - сообщили в администрации Тамбовской области.

Напомним, на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году году направили 308,4 миллиона рублей. Из них 206,1 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 31,3 миллиона рублей – областного бюджета, 11 миллионов рублей - средства муниципальных образований и еще 60 миллионов рублей - внебюджетные средства. На эти деньги благоустроили 233 дворовых, 133 общественных территорий и 6 парков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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