Тамбовчанин торговал наркотиками через «Телеграмм»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-21T12:21:22+03:00

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Тамбовский районный суд вынес приговор в отношении Царькова Романа, которого признали виновным в совершении четырех преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Доказано, что подсудимый с декабря 2017 года по 20 марта 2018 года занимался приобретением наркотиков и осуществлял их закладки и сбыт с с помощью мессенджера «Телеграмм». В марте этого года Царьков договорился с неустановленным лицом о покупке запрещенных веществ через закладку для последующего сбыта бесконтактным способом.

- В свою очередь сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области был обнаружен тайник с находящимися там наркотиками общей массой более 2кг и указанные наркотики были изъяты из незаконного оборота, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Царькову было назначено наказание путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком 11 лет с отбыванием в ИК строгого режима. Приговор сторонами обжалован не был и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU