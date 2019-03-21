Администрацию Тамбова через суд заставят установить светофор на перекрестке Рассказовского шоссе с улицей Затонной

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-21T12:20:59+03:00

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Жители Тамбова после безрезультатных обращений в администрацию города обратились в прокуратуру по поводу отсутствия светофора на перекрестке улицы Затонной с Рассказовским шоссе. Это противоречит нормам действующего законодательства о безопасности дорожного движения. И вызывает обоснованные жалобы со стороны жителей микрорайона "Дворики" и собственников дачных участков, находящих на противоположной стороне, у которых отсутствует возможность в черте города безопасно пересечь шоссе, имеющее по две полосы движения в каждом направлении.

- Указанный перекресток расположен между светофором на улице Московской при выезде на мост через реку Быстрянка и светофором, расположенным на повороте в Пригородный лес к МНТК «Микрохирургия глаза», что в несколько раз превышает установленное нормативное расстояние в 800 метров, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Прокуратура обратилась в суд с требованиями к администрации Тамбова организовать работы по оборудованию нерегулируемого перекрестка «Рассказовское шоссе - улица Затонная» светофорным регулированием.

Решением Ленинского районного суда Тамбова от 13 декабря 2018 года требования прокурора были удовлетворены. Администрация города обжаловала принятое решение в апелляционном порядке.

- Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения, признала доводы прокуратуры обоснованными, указав, что бездействием администрации Тамбова грубо нарушаются права граждан в сфере безопасности дорожного движения, а недостаточность бюджетных средств не может являться основанием для освобождении от исполнения возложенной законом обязанности, - подчеркнули в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU