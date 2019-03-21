2019-03-21T11:40:03+03:00
Происшествия

70-летний житель Тамбовщины пытался "подкупить" госавтоинспектора

Пенсионера задержали за нарушение ПДД
Ирина БУРЯКОВА
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В городе Жердевка сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял 70-летний местный житель. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Чтобы избежать административной ответственности, пенсионер предложил госавтоинспектору взятку.

- Данное незаконное действие было незамедлительно пресечено полицейским. Водитель задержан, купюры изъяты в качестве вещественного доказательства, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Сейчас по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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