70-летний житель Тамбовщины пытался "подкупить" госавтоинспектора
Пенсионера задержали за нарушение ПДД
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В городе Жердевка сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял 70-летний местный житель. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Чтобы избежать административной ответственности, пенсионер предложил госавтоинспектору взятку.
- Данное незаконное действие было незамедлительно пресечено полицейским. Водитель задержан, купюры изъяты в качестве вещественного доказательства, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Сейчас по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU