Житель Москвы разыскивает в Тамбовской области родного брата
Кирсановский межрайонный СО СУ СК РФ по Тамбовской области устанавливает местонахождение 43-летнего Виталия Вялова. С просьбой разыскать мужчину в правоохранительные органы обратился его родной брат, проживающий в Москве.
Родственник пояснил, что после освобождения брата из колонии - поселения в поселке Садовый Кирсановского района, он утратил с ним связь. До отбывания наказания Виталий проживал в селе Покрово-Пригородное Тамбовского района на улице Мебельной.
- Следователи обращаются к населению с просьбой сообщить по телефонам 8 (47537) 6-62-40 или 8 953 708 73 10 имеющуюся информацию о возможном местонахождении разыскиваемого, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU