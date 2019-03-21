Житель Москвы разыскивает в Тамбовской области родного брата

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-21T11:26:55+03:00

Разыскиваемый мужчина проживал в селе Покрово-Пригородное Тамбовского района на улице Мебельной Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

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Кирсановский межрайонный СО СУ СК РФ по Тамбовской области устанавливает местонахождение 43-летнего Виталия Вялова. С просьбой разыскать мужчину в правоохранительные органы обратился его родной брат, проживающий в Москве.

Родственник пояснил, что после освобождения брата из колонии - поселения в поселке Садовый Кирсановского района, он утратил с ним связь. До отбывания наказания Виталий проживал в селе Покрово-Пригородное Тамбовского района на улице Мебельной.

- Следователи обращаются к населению с просьбой сообщить по телефонам 8 (47537) 6-62-40 или 8 953 708 73 10 имеющуюся информацию о возможном местонахождении разыскиваемого, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU