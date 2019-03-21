В Тамбовской области ветеранам Великой Отечественной войны помогают улучшить жилищные условия

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-21T10:58:49+03:00

В ближайшее время сертификаты получат еще 59 человек

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Сегодня, 21 марта, начальник управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области Анна Орехова вручила сертификат на улучшение жилищных условий участнику Великой Отечественной войны Михаилу Енину, который в 1943 году был призван на фронт и закончил свой боевой путь в Берлине в 1945 году.

А вчера в Моршанском районе сертификат на жилье выдали местной жительнице, вдове ветерана Великой Отечественной войны Вере Куксовой.

В ближайшее время, по данным администрации Тамбовской области, сертификаты в регионе получат еще 59 ветеранов.

- В этом году Тамбовской области из федерального бюджета выделено 69,3 миллиона рублей на улучшение жилищных условий ветеранов, - сообщает пресс-служба региональной администрации. - Всего за время действия федерального закона «О ветеранах» смогли улучшить свои жилищные условия 5546 ветеранов-тамбовчан. На эти цели было направлено почти пять миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU