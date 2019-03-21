В сквере Зои Космодемьянской появится памятник тамбовчанам-героям

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-21T10:37:36+03:00

В областном центре объявили конкурс на лучший эскиз монумента

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Администрация города Тамбова объявила конкурс на разработку эскиза памятника по увековечению памяти тамбовчан-героев участвовавших в Великой Отечественной войне.

Как следует из постановления мэрии, монумент разместится в сквере Зои Космодемьянской по адресу Советская, 87А. На сегодняшний день определили состав жюри, которое возглавит временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Дмитрий Самородин.

Участниками конкурса могут стать как организации, так и физические лица. Будет оцениваться соответствие памятника окружающей среде, художественное исполнение, оригинальность и пр. Конкурс стартует с 1 апреля. Победителя жюри должно определить до 31 мая текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU