В сквере Зои Космодемьянской появится памятник тамбовчанам-героям
Администрация города Тамбова объявила конкурс на разработку эскиза памятника по увековечению памяти тамбовчан-героев участвовавших в Великой Отечественной войне.
Как следует из постановления мэрии, монумент разместится в сквере Зои Космодемьянской по адресу Советская, 87А. На сегодняшний день определили состав жюри, которое возглавит временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Дмитрий Самородин.
Участниками конкурса могут стать как организации, так и физические лица. Будет оцениваться соответствие памятника окружающей среде, художественное исполнение, оригинальность и пр. Конкурс стартует с 1 апреля. Победителя жюри должно определить до 31 мая текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU