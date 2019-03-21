В Тамбове пассажирка «десятки» пострадала в аварии
Столкнулись иномарка и отечественная легковушка
ДТП на улице Николая ВиртыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 20 марта примерно в 15:43 на улице Николая Вирты в районе дома №141 города Тамбова. Иномарка «Kia Rio», под управлением 35-летний женщины, которая поворачивала налево, столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2110». За рулем отечественной легковушки находился 35-летний мужчина.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пострадала 35-летняя пассажирка «десятки», которая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU