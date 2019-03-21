2019-03-21T09:41:21+03:00
Общество

В тамбовской Цне снизился уровень воды

За день река «ушла» на 9 сантиметров
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Специалисты продолжают отслеживать уровень тамбовских рек. Пока ситуация опасений не вызывает.

- Подъем уровня воды на реках Тамбовщины за сутки составил от 1 до 7 см, - ообщает администрация города Тамбова. - При этом уровень воды на реках Лесной Воронеж и Ворона не изменился, а на реках Кариан и Цна даже уменьшился. По состоянию на 20 марта уровень воды в Цне в районе Тамбова по сравнению с предыдущим днем снизился на 9 см и сегодня равняется 207 см. Превышение над начальным уровнем (11.03.2019) составляет 9 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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