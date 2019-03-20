Реконструкция северных трибун на тамбовском «Спартаке» обойдется почти в 115 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-20T15:13:34+03:00

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В турнирной таблице ОЛИМП-первенства ФНЛ сезона 2018-2019 годов тамбовские футболисты уверенно идет на первом месте. Из-за этого актуальным становится вопрос о переходе команды в премьер-лигу российского чемпионата и соответствии требованиям РФПЛ домашнего стадиона клуба. Как рассказал заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев, областное руководство пытается сделать для этого все возможное. В первую очередь, речь идет о соблюдении требований безопасности и вместимости стадиона «Спартак».

Известно, что по программе «Наследие чемпионата мира» в Тамбов совершенно бесплатно передадут оборудование для систем контроля доступа (система СКУД) с московского стадиона «Спартак». Его ориентировочная стоимость составляет 150 миллионов рублей.

- Документы уже подписаны. Теперь мы должны доставить это оборудование в Тамбов и смонтировать. Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская футбольная премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики, - говорит Арсен Габуев.

Кроме того, по словам вице-губернатора, активно решается вопрос о количестве посадочных мест. В настоящее время разработан проект реконструкции трибун северной части стадиона. Работы проведут в рамках региональной инвестиционной программы и их ориентировочная стоимость составит около 115 миллионов рублей.

- Для того, чтобы не затягивать процесс реконструкции северной части трибун, было принято решение о демонтаже имеющего оборудования и установки новых быстро монтируемых трибун. В итоге северная трибуна с полукругами с восточной и западной сторон будет рассчитана на 6,5 тысячи посадочных мест. Трибуны будут похожи на те, что установлены в Центре единоборств. Над ними будет расположен козырёк. С их учётом число посадочных мест на стадионе достигнет 10 тысяч, - отмечает Габуев.

Кроме того, под северной трибуной сделают полноценные раздевалки, судейские комнаты, размеры которых также будут соответствовать требованиям РФПЛ.

- Работы предстоит много. И до конца июня текущего года мы всё намеченное постараемся завершить. Но лицензирование арен проходит уже сейчас. И чтобы у команды не возникло проблем с допуском в РФПЛ, мы вынуждены заявить резервный стадион, - комментирует заместитель главы администрации Тамбовской области.

В случае если какой-то из этапов работ затянется, то первые домашние матчи ФК «Тамбов» проведет на резервном стадионе. Им может быть только тот стадион, который принимал матчи чемпионата мира по футболу, так что тамбовчане смогут сыграть в соседних регионах - Саранске и Волгограде. На сегодняшний день готовится заявка и рассматриваются условия, которые будут предложены тамбовским футболистам в каждом конкретном случае.

- Сколько будет стоить аренда стадиона, какая сопутствующая инфраструктура будет предложена команде и нашим соперникам, как будет организована доставка болельщиков. В профессиональном спорте мелочей не бывает, и сейчас мы прорабатываем все детали. Выберем тот вариант, который будет для нас экономически более выгодным, - говорит Габуев.

ИСТОЧНИК KP.RU