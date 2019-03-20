2019-03-20T14:10:29+03:00
Происшествия

Двое мужчин стали жертвами пожаров в Тамбовской области

В огне погибли жители Кирсанова и поселка Новая Ляда
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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19 марта в Тамбовской области произошли два пожара, в которых погибли люди. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, первое возгорание зафиксировали утром в городе Кирсанове. Здесь загорелся частный жилой дом, в котором жил 61-летний мужчина. Известно, что хозяин не так давно вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство собственного отца.

- По предварительным данным возгорание произошло из-за неисправного печного отопления, - рассказали в региональном СУ СК России. - В Кирсановском МСО СУ СК России по Тамбовской области по данному факту начата доследственная проверка.

Еще одна трагедия произошла днем в поселке Новая Ляда. Здесь, предположительно из-за курения в доме, погиб его 60-летний хозяин. Как и в предыдущем случае, устанавливать причины гибели человека будут следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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