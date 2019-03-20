Более 18 млрд рублей потратят на поддержку тамбовских семей с детьми

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-20T13:58:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области на реализацию проекта «Демография» до 2024 года предусмотрено 22 миллиарда рублей. Из этой суммы 18,2 миллиарда рублей будет направлено на поддержку семей при рождении детей.

На Тамбовщине семьям с детьми предусмотрены различные стимулирующие выплаты Так, с прошлого года предоставляется пособие на первого ребенка до 1,5 лет, а при рождении первенца родители получают ежемесячно по 8,5 тысяч рублей. При этом молодым мамам до 25 лет каждый месяц выплачивают пособие по уходу за первым ребенком от 1,5 до 3 лет в размере 3 тысяч рублей. Эта мера будет действовать до 31 декабря этого года.

- В регионе большое внимание уделяется государственной поддержке многодетных семей. В 2018 году бюджетные затраты на их поддержку выросли на 8 процентов и составили 946,7 миллиона рублей. Эффективность мер подтверждается ежегодным приростом многодетных семей. Если до принятия этих мер количество многодетных семей увеличивалось в год в среднем на 200, то после их принятия - на 500-600 семей. В настоящее время в области проживает 8438 многодетных семей, в которых воспитывается 28496 детей, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU